عناوين الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025

النهار: "حدث تاريخي"… ترامب يعلن توقيع اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل

الأخبار: مفاوضات غزة... بوادر إتفاق قريب

اللواء: تدحرُج الملفات القضائية من الإغتيالات السياسية إلى الإختلاسات المالية

مجلس الوزراء لمعالجة مستدامة للنفايات.. وإطلاق التحالفات النيابية بانتظار مصير القانون

البناء: ترامب يستعد للسفر الأحد إلى القاهرة للمشاركة في إعلان وقف الحرب في غزة | ارتفاع منسوب التفاؤل بوصول ويتكوف وكوشنر وانضمام ممثلي الجهاد والشعبية | إطلاق الأسرى القادة وحجم الانسحاب وثبات وقف النار مواضيع التفاوض المعقدة



الجمهورية: ترامب يمهّد لإعلان إتفاق غزة

آل ثاني لهيكل: مستمرون بدعمنا للجيش

الديار: هل تراجعت احتمالات التصعيد «الإسرائيلي»؟

عون يدعو الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات

عيسى في عوكر بعد تخلّيه عن جنسيته اللبنانية



l'orient le jour: Le Hamas annonce « un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza » ; « C'est un grand jour pour Israël », se félicite Netanyahu | Direct



عناوين بعض الصحف العربية



الأنباء الكويتية: طلب مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة

عون: عدم انسحاب إسرائيل يبقي الوضع مضطرباً ويعثّر «حصرية السلاح»

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: إسرائيل و«حماس» وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام