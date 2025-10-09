living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اللواء: أسرار

لغز
فتح الملفات القضائية المتعلقة بالإغتيال السياسي منذ عقود إلى اليوم، يثير لغزاً كبيراً: هل طي هذه الملفات بقرارات قضائية أم تصفية حسابات سياسية؟

 

غمز
تساءلت مصادر نيابية مسيحية عن أسباب التجاذب الحاصل في ما خص قانون الانتخاب المعمول به، وطرح خيار التمديد للمجلس!

 


همس
أدّت زلة لسان إلى قرار من حكومة سفير غير أجنبي بسحبه على وجه السرعة من لبنان..

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر على صلة بالمسار التفاوضيّ في شرم الشيخ أن يعلن صباح الجمعة عن التوصل لاتفاق وأن يحدّد يوم الأحد موعداً لبدء سريان وقف إطلاق النار على أن يتمّ إطلاق الدفعة الرئيسيّة من الأسرى الأحياء في غزة يوم الاثنين على أن يستكمل الثلاثاء والأربعاء على أبعد حدّ ويُطلق بالتوازي مع ذلك على دفعات الأسرى الفلسطينيّين المتفق عليهم. وأشارت المصادر إلى أن المسافة تضيق تفاوضيّاً حول قضايا التفاوض، حيث تحوّلت الخلافات في ملف الأسرى الفلسطينيّين إلى ما يبدو رغبة إسرائيليّة بتقديم التسهيلات لمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أما في موضوع وقف إطلاق النار الشامل واستمراره بعد تسليم الأسرى فينتظر أن يحمل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ضمانة الرئيس ترامب وأن توضع خريطة الانسحاب في الاتفاق السابق مطلع العام أساساً للانسحابات الحاليّة وتستمر خلال فترة التفاوض التي سوف تمتدّ لأسابيع حول القضايا العالقة من خطة ترامب، خصوصاً المرحلة الثانية وفيها حكومة تكنوقراط في غزة وانتشار قوة مراقبة دولية على أن ينجز كل ذلك قبل نهاية العام مع تسليم جثث القتلى ودخول المساعدات ضمنها البيوت الجاهزة والخيم بانتظام وآليات رفع الأنقاض وإزالة الركام.

كواليس
توقع مصدر حكوميّ أن تعقد جلسة حوار ومصارحة بين قيادة حزب الله ورئيس الحكومة على خلفية تجاوز قضية إضاءة صخرة الروشة والأزمة التي تبعتها بعد جلسة الحكومة الأخيرة انطلاقاً من القناعة بأنه لم يعُد ممكناً للحكومة مواصلة سياسة تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، والحاجة للبدء بمقاربة عملية لملف إعادة الإعمار من جهة موازية ولو بالقدرات المتاحة مع الاقتراب من مرور سنة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعرف الحكومة وتعترف بأن حزب الله التزم به ولا يزال ملتزماً وأن “إسرائيل” لم تنفذ منه أي بند وأن المقاربة الحكوميّة لصيغة الضغط على المقاومة لتقديم المزيد أملاً بتحفيز الإسرائيلي لبدء التنفيذ وفقاً للنصيحة الأميركية كانت دعسة ناقصة تمّ التراجع عنها، وقد لخّص رئيس الجمهورية الموقف المتفق عليه بكلامه المنشور بعد لقائه المسؤول الأوروبيّ أمس، بأن عدم تنفيذ “إسرائيل” التزاماتها يعرقل تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني وخارج جنوب الليطاني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout