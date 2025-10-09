أسرار الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025

A + A -

اللواء: أسرار

لغز

فتح الملفات القضائية المتعلقة بالإغتيال السياسي منذ عقود إلى اليوم، يثير لغزاً كبيراً: هل طي هذه الملفات بقرارات قضائية أم تصفية حسابات سياسية؟

غمز

تساءلت مصادر نيابية مسيحية عن أسباب التجاذب الحاصل في ما خص قانون الانتخاب المعمول به، وطرح خيار التمديد للمجلس!



همس

أدّت زلة لسان إلى قرار من حكومة سفير غير أجنبي بسحبه على وجه السرعة من لبنان..

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر على صلة بالمسار التفاوضيّ في شرم الشيخ أن يعلن صباح الجمعة عن التوصل لاتفاق وأن يحدّد يوم الأحد موعداً لبدء سريان وقف إطلاق النار على أن يتمّ إطلاق الدفعة الرئيسيّة من الأسرى الأحياء في غزة يوم الاثنين على أن يستكمل الثلاثاء والأربعاء على أبعد حدّ ويُطلق بالتوازي مع ذلك على دفعات الأسرى الفلسطينيّين المتفق عليهم. وأشارت المصادر إلى أن المسافة تضيق تفاوضيّاً حول قضايا التفاوض، حيث تحوّلت الخلافات في ملف الأسرى الفلسطينيّين إلى ما يبدو رغبة إسرائيليّة بتقديم التسهيلات لمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب أما في موضوع وقف إطلاق النار الشامل واستمراره بعد تسليم الأسرى فينتظر أن يحمل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ضمانة الرئيس ترامب وأن توضع خريطة الانسحاب في الاتفاق السابق مطلع العام أساساً للانسحابات الحاليّة وتستمر خلال فترة التفاوض التي سوف تمتدّ لأسابيع حول القضايا العالقة من خطة ترامب، خصوصاً المرحلة الثانية وفيها حكومة تكنوقراط في غزة وانتشار قوة مراقبة دولية على أن ينجز كل ذلك قبل نهاية العام مع تسليم جثث القتلى ودخول المساعدات ضمنها البيوت الجاهزة والخيم بانتظام وآليات رفع الأنقاض وإزالة الركام.

كواليس

توقع مصدر حكوميّ أن تعقد جلسة حوار ومصارحة بين قيادة حزب الله ورئيس الحكومة على خلفية تجاوز قضية إضاءة صخرة الروشة والأزمة التي تبعتها بعد جلسة الحكومة الأخيرة انطلاقاً من القناعة بأنه لم يعُد ممكناً للحكومة مواصلة سياسة تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية من جهة، والحاجة للبدء بمقاربة عملية لملف إعادة الإعمار من جهة موازية ولو بالقدرات المتاحة مع الاقتراب من مرور سنة على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تعرف الحكومة وتعترف بأن حزب الله التزم به ولا يزال ملتزماً وأن “إسرائيل” لم تنفذ منه أي بند وأن المقاربة الحكوميّة لصيغة الضغط على المقاومة لتقديم المزيد أملاً بتحفيز الإسرائيلي لبدء التنفيذ وفقاً للنصيحة الأميركية كانت دعسة ناقصة تمّ التراجع عنها، وقد لخّص رئيس الجمهورية الموقف المتفق عليه بكلامه المنشور بعد لقائه المسؤول الأوروبيّ أمس، بأن عدم تنفيذ “إسرائيل” التزاماتها يعرقل تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح في جنوب الليطاني وخارج جنوب الليطاني.