الأخبار: قلق سوري «زيادة عن اللزوم»

الأخبار: تبيّن على هامش زيارة الوفود السورية إلى لبنان للبحث في الملفات العالقة، خصوصاً الجانب القضائي منها، أن المسؤولين السوريين في الإدارة الجديدة، يبالغون في التعبير عن مخاوفهم من الوضع في لبنان.


تبيّن على هامش زيارة الوفود السورية إلى لبنان للبحث في الملفات العالقة، خصوصاً الجانب القضائي منها، أن المسؤولين السوريين في الإدارة الجديدة، يبالغون في التعبير عن مخاوفهم من الوضع في لبنان.

 

وقال مسؤول معنيّ، إنه في كل مرة يأتي وفد إلى لبنان، تقوم الجهات الرسمية في بيروت بالطلب إلى المديرية العامّة للأمن العام اتخاذ الإجراءات الرسمية لاستقبال الوفد عند نقطة الحدود ومواكبته خلال وجوده في بيروت إلى حين انتهاء الزيارة.

 

وفي أحد اللقاءات، تحدّث أحد أعضاء الوفد السوري عن تفاصيل الترتيبات الأمنية الخاصة بالوفد خلال وجوده في لبنان.

 

وعند الاستفسار منه عن أسباب قلقه، أشار إلى أنهم يتصرّفون على أساس أنه يوجد في لبنان من لا يرحّب بهم، وأنهم يخشون أن يكون هناك خطر ناجم عن خلفية بعض العاملين في الأجهزة الأمنية.

 

الأمر الذي استدعى أن يتم إبلاغهم بصورة رسمية أن هذه المخاوف في غير مكانها، وصولاً إلى قول أحد المسؤولين للوفد: «أنتم على خطأ في حال فكّرتم أن حزب الله يحكم لبنان، أو هو من يدير الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان».

الأخبار
