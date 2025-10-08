living cost indicators
بالصورة: جريمة أوتيل ال" golden plaza " تتفاعل.. وهذا جديدها!

8
OCTOBER
2025
نشرت "وينيه الدولة" عبر صفحتها الرسمية المعلومات التالية: " في خبر خاص ل "وينيه الدولة"، علم أن مفرزة استقصاء جبل لبنان تحرّكت فور وقوع جريمة قتل المعاون محمد جابر قبيل منتصف ليل الإثنين، حيث استُدعي جميع الضباط والعناصر إلى مكاتبهم، وانكبّوا حتى بزوغ الفجر على جمع المعطيات وتحليل التسجيلات والكشف عن هوية الفاعلين. الجريمة التي هزّت الجهاز الأمني شكّلت صدمة في صفوف العناصر بعد فقدان أحد أبرز وأكفأ عناصرهم.

وبحسب المعلومات الخاصة، فقد تمكنت فرق الاستقصاء، وبعد عملٍ استخباراتي مكثّف، من تحديد هوية المجرمين وتعقّب مساراتهم، خصوصًا بعد أن تبيّن أنّ عددًا منهم فرّ من منزله إلى جهة مجهولة فور ارتكاب الجريمة.

ومع ساعات الصباح الأولى، انطلقت عملية أمنية دقيقة وسريعة التنفيذ أشرف عليها كبار ضباط المفرزة، وأسفرت خلال وقت قياسي عن توقيف:
الضابط المتقاعد في الجيش اللبناني حسن صعب، الملقب بـ “أبو جلال”، وهو صاحب فندق " غولدن بلازا " والذي شهد الجريمة.
سامر عسيلي، مطلق النار المباشر على المعاون الشهيد، إلى جانب ابنه القاصر الذي شارك في الاعتداء.

ويجري التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تستمر عمليات الملاحقة لتعقّب باقي المتورطين في القضية.

جريمة بشعة واجهتها استقصاء جبل لبنان بحزمٍ وسرعةٍ استثنائية، لتؤكد مجددًا أنّ دماء رفاق السلاح لن تذهب سدى، وأن يد العدالة ستطال كل من تجرّأ على المسّ بأمن الوطن وهيبة الدولة.

وينيه الدولة تتابع الملف عن كثب، وتنشر تباعًا كل جديد يتعلق بالجريمة وتفاصيل التحقيقات الجارية. "

 

