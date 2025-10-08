living cost indicators
النفايات.. على طاولة مجلس الوزراء!

2025
بعد تجاوز الخلافات السابقة التي عرقلت عمل الحكومة على خلفية اضاءة صخرة الروشة، يعاود مجلس الوزراء نشاطه، ويعقد جلسة في السراي وعلى جدول الأعمال اربعة وثلاثون بندا ابرزها: مطمر الجديدة الذي طرح في الجلسة السابقة من خارج جدول الاعمال، واستحوذ على الجزء الاكبر من النقاش بين الوزراء، اكثر من باقي البنود التي كانت موضوع تباين على حد قول احد الوزراء للجديد.

مصادر وزارية قالت للجديد إن الجلسة سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لازمة المطمر الذي تم اتخاذ قرار توسعته في العام 2016/ وسيتم استدعاء رئيس بلدية الجديدة اوغست باخوس، ورئيس مجلس الانماء والاعمار للاستماع الى الامور التقنية.

واضافت المصادر ان وزراة البيئة تلعب دور الوسيط في هذا الملف، وهي لن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبهت وزيرة البيئة منذ نيسان الماضي الى ضرورة ايجاد حل تفاديا لأزمات تراكم النفايات.

وبحسب المصادر فان الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حل مستدام على السكة انطلاقا من التصور الذي قدمه رئيس بلدية الجديدة ويبدأ بانشاء معمل معالجة للنفايات، اضافة الى استكمال الاستملاكات المطلوبة، من خلال قطعة ارض مجاورة تبلغ مساحتها اربعين الف متر مربع تعود مكيتها للدولة، والموافقة على مشروع طاقة شمسية في الجهة القديمة من المطمر من جهة برج حمود، اضافة الى مولدات على الغاز.
وبحسب المصادر سيتم طرح التصور على التصويت في حال تعذر الاتفاق.

{{article.title}}
