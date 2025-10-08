درغام يعلن إطلاق الماكينة الانتخابية من أوتاوا

A + A -

أكد النائب أسعد درغام خلال لقائه مع هيئة التيار الوطني الحر في العاصمة الكندية أوتاوا، أن ذكرى 13 تشرين الوطنية تجسّد مسار النضال والتضحية، ومنها نستلهم القوة والعزيمة للاستمرار في مسيرتنا نحو بناء الدولة القوية والعادلة من أجل لبنان السيّد، الحر، المستقل ، مؤكدا أن التيار الوطني الحر سيبقى تيارًا وطنيًا حرًّا في فكره وخياراته، وفي التزامه بمشروع الدولة والإصلاح.

وأعلن درغام خلال اللقاء إطلاق الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر في اوتاوا، مشدّدًا على أن التيار ناضل طويلًا من أجل تحقيق قانون الانتخاب الذي أتاح للمغتربين المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الديمقراطية، مبدياً أسفه لأن هناك من يحاول اليوم إلغاء حق المنتشرين في الاقتراع، رغم أن 75 في المئة من الانتشار اللبناني هو من المسيحيين.

ودعا درغام اللبنانيين المنتشرين إلى التسجيل والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة امتلاك الداتا الانتخابية والبدء بالخطوات التنظيمية استعدادًا للاستحقاق، لافتًا إلى أن صوت المنتشرين هو امتداد لصوت لبنان في الداخل.

سياسيًا، شدّد درغام على أن "التيار الوطني الحر يؤكد موقفه الثابت لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لأنها وحدها هي صاحبة القرار في الحرب والسلم"، مؤكدا أن السلاح يجب أن يُسلَّم للجيش اللبناني بشكل كامل، لأنه المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الوطن فالجيش هو العمود الفقري للدولة، ونحن نقف إلى جانبه ونؤكد الدعم المطلق بلا سقف ولا قيود، لضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم".

وأكد درغام أن "التيار الوطني الحر لم يدخل في أي صفقات ولم يساوم على مبادئه"، مشددًا على أن "الاختلاف السياسي لا يعني الخصومة، بل هو دليل على التنوّع في إطار من الثبات الوطني".