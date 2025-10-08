محققون عدليون في "الاغتيالات السياسية"... تعيينات جديدة لوزير العدل!

A + A -

عين وزير العدل عادل نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي، في سياق خطواته لإنهاء الإفلات من العقاب في لبنان، لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية، وهم:

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.

القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.

القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن والتي تنج منها مقتل النائب طوني فرنجيه مع افراد عائلته وبعض مرافقيه.

القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.

القاضية آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك.

القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة.

القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه.

القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.

القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.

القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.

القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.