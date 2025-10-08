living cost indicators
محققون عدليون في "الاغتيالات السياسية"... تعيينات جديدة لوزير العدل!

عين وزير العدل عادل نصار محققين عدليين في قضايا الاغتيال السياسي، في سياق خطواته لإنهاء الإفلات من العقاب في لبنان، لا سيما في مسألة الاغتيالات السياسية، وهم:

القاضية أميرة صبرا: قضية اغتيال الشيخ أحمد عساف.

القاضي فادي عقيقي: قضية محاولة اغتيال المهندس مصطفى معروف سعد.

القاضي يحيى غبوره: قضية جريمة الهجوم المسلح على بلدة إهدن والتي تنج منها مقتل النائب طوني فرنجيه مع افراد عائلته وبعض مرافقيه.

القاضي جوزف تامر: قضية محاولة اغتيال رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون.

القاضية آلاء الخطيب: قضية الحوادث والمواجهات التي حصلت في محلة بورضاي في بعلبك.

القاضي فادي صوان: قضية اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة.

القاضي سامر يونس: قضية اغتيال النائب انطوان غانم ورفاقه.

القاضي كمال نصار: قضية مقتل الشيخ صالح العريضي في بلدة بيصور.

القاضي سامي صادر: قضية اغتيال النائب والوزير بيار أمين الجميل ومرافقه سمير الشرتوني.

القاضي سامر ليشع: قضية اغتيال الصحافي سمير قصير.

القاضي كلود غانم: قضية اغتيال النائب والصحافي جبران غسان تويني مع مرافقيه.

