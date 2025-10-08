الجيش: مداهمات في البقاع بحثا عن مطلوبين وتوقيف 3 منهم!

A + A -

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"نفذ الجيش سلسلة عمليات دهم في منطقة البقاع بحثا عن مطلوبين. وفي هذا الإطار، دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش منازل عدد منهم في منطقة الهرمل، وأوقفت المواطنين (ع.ص.) و(ح.ز.) لارتكابهما جرائم مختلفة: الخطف بقوة السلاح، تهريب أشخاص عبر الحدود، الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات، وإطلاق النار. وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة من المخدرات، إضافة إلى ذخائر حربية وأعتدة عسكرية.

كما دهمت وحدة من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة طاريا - بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ح.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".