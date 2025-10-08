مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة

A + A -

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق، وتوقيف مرتكبيها

بتاريخ 01-10-2025، ونتيجةً للتحرّيات والاستقصاءات التي نفّذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ عملية نوعيّة في بلدة نيحا، أسفرت عن توقيف أحد المطلوبين، ويدعى

ط. ر. (مواليد عام 1971، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة

وفي سياق متّصل، بتاريخ 07-10-2025 نفّذت قوّة من المفرزة عينها عمليّة أمنيّة في بلدة رياق، وأوقفت أحد المطلوبين، ويدعى

ر. م. (مواليد عام 1997، لبناني)

وهو مطلوب للقضاء بجرم سرقة

أودع الموقوفان القطعتين المعنيّتين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ