الجمارك تضبط مواد مهربة "بالجملة"!

أعلنت مديرية الجمارك ان المفارز التابعة للضابطة الجمركية في البقاع ضبطت جملة بضائع مهربة مفصلة على الشكل الاتي:

- مفرزة جمارك بعلبك تضبط 400 كلغ من الألبسة الصينية المهرّبة كانت منقولة من دون أي مستندات قانونية، كما ضبطت 2.5 طن من الخضار المهرّبة من سوريا.

- مفرزة جمارك رياق تضبط 500 كلغ من الألبسة المهرّبة كانت معدّة للترويج في الأسواق المحلية.

- مفرزة جمارك بيادر العدس تضبط /400/ ألف حبة دواء موضّبة بطريقة احترافية ومنزوعة الغلافات، كانت مخبأة ضمن أمتعة شخصية ومهرّبة إلى سوريا بواسطة سيارة عمومية تحمل لوحة سورية. وقد عمدت المفارز تلك إلى مصادرة المضبوطات وفرضت الحد الأقصى من الغرامات بحق المهرّبين.