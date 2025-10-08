living cost indicators
مشروع نوعي لـ"جمعية سطوح بيروت": تأمين مأوى ودعم نفسي ومهني للنساء..

نشرت جمعية *سطوح بيروت على صفحتها الرسمية فيديو خاصًا بملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا* والتي شاركته ايضا كوسا عبر صفحتها، تُسلّط فيه الضوء على المشروع النوعي الجديد الذي قامت بزيارته، والذي ستفتتحه الجمعية قريبًا في مبنى تابع لراهبات القلبين الأقدسين في منطقة ضهور الشوير، تحت اسم "نساء الشمس".

يهدف المشروع إلى تأمين مأوى ودعم نفسي ومهني للنساء اللواتي لا معيل لهن، من أرامل ومطلقات وفتيات يتيمات، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية تساعدهن على مواجهة التحديات وتأمين سُبُل العيش الكريم.

كما يوفّر المركز دورات تدريبية مفتوحة أمام الشابات والشبان الراغبين في تطوير مهاراتهم والاستفادة من خدمات المركز، إلى جانب النساء المستفيدات.

وقد أُرفق الفيديو بـ رابط Google Form (استبانة) مخصص لتعبئته من قبل الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة.

تجدر الإشارة إلى أن ندى كوسا تحمل اختصاصًا في العلاج النفسي، وهي سفيرة للصحة النفسية من قبل وزارة الصحة اللبنانية، وستكون ضيفة الشرف في الحفل الخيري السنوي الذي تنظّمه الجمعية الشقيقة Les Toits de Beyrouth في باريس بتاريخ 28 تشرين الثاني 2025، وذلك برعاية وحضور سفير لبنان في فرنسا الأستاذ ربيع الشاعر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد.

