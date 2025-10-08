خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ هام!

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

إلتزاماً من المديرية العامة للأمن العام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يعلن المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير عن إطلاق خدمة جديدة ومميزة، تتيح للمواطنين اللبنانيين والأجانب إنجاز معاملاتهم عبر شركة "ليبان بوست"، وفي جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15 تشرين أول 2025.



تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤية الأمن العام في تخفيف الأعباء عن المواطنين وطالبي الخدمة، وتسهيل وصولهم إلى خدماتهم بأسرع وقت وأقل جهد، بعيداً من عناء الإنتظار



وأكّد المدير العام للأمن العام، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة استراتيجية لتحديث الإدارة وأنظمتها، وتطوير علاقتها بالمواطنين، مشدّاً على أن هذه الخدمة ليست سوى بداية لمسار رقمي متكامل، ستمكن المواطن قريباً من إنجاز جميع معاملاته إلكترونياً، على أن تسلّم المعاملة مباشرة إلى باب بيته بما يرسّخ معايير الإدارة الحديثة والخدمة الرائدة، وتعزّز ثقة الناس من خلال خدمات سريعة، آمنة ومتطورة، تواكب تطلعات اللبنانيين نحو مستقبل أفضل.

الطويل.