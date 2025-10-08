"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في الأشرفية ووادي شحرور والدورة وبرج حمود والنبعة‎

A + A -

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أن عمليات دهم نفّذها جهازها لمكافحة التهريب اليوم الثلاثاء في مناطق الأشرفية وادي شحرور الدورة برج حمود النبعة، اسفرت عن ضبط مصنوعات تبغية معرّبة ومزوّرة من مختلف الأنواع.

وأوضحت "الريجي" في بيان أصدرته أن كميات مهرّبة من السيجار والسجائر التقليدية والسجائر الإلكترونية المهرّبة والمعسّل المزور صودِرَت بنتيجة المداهمات التي تندرج في جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة.



وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.