اللواء: جلسة لمجلس الوزراء يتصدّرها ملف النفايات

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

في السراي الكبير، تُعقد غداً جلسة لمجلس الوزراء، يتصدّرها ملف النفايات المتجدد بعد اعلان شركة «رامكو» انها ستتوقف عن جمع النفايات في كسروان والمتن وبيروت الادارية بعد اقفال مطمر الجديدة، قبل ان يطلب مجلس الانماء والاعمار باعادة فتحه مجدداً.



وطلب مجلس الانماء والاعمار مهلة يومين، فاستجابت الشركة وعاودت اعمالها، وحسب مصدر في المجلس ان الحل بالسماح لمطمر الجديدة باستعمال قطعة ارض مجاورة تبلغ مساحتها 40 الف متر مربع تعود ملكيتها للدولة اللبنانية، وسيدرس مجلس الوزراء غداً.

وكانت، حسب معلومات «اللواء» وتدراكاً لأي تكدس للنفايات في شوارع بيروت، تكثفت عملية رفع النفايات من الشوارع قبل تنفيذ الشركة تهديدها بوقف العمل.