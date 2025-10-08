البناء: الحاج حسن: لم نسمع صوتاً واحداً تحركت كرامته أو انتفض دفاعاً عن لبنان

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسين الحاج حسن من البابلية أن «موقفنا واضح، عندما يتوقف العدوان وينسحب العدو ويعود الأسرى ويبدأ الإعمار ويُناقش الأمن الوطني على أسس واقعيّة تحفظ الكرامة والسيادة عندها يمكن الحديث عن استراتيجية وطنية، أما قبل ذلك فالكلام لا يُقنع أحداً».

واشار إلى أن «توم برّاك قال علناً إن «إسرائيل» تحتل خمس نقاط في لبنان ولن تنسحب منها وإن السلام وهم وإن «إسرائيل» لا تعترف بحدود سايكس بيكو وهي تصريحات تمسّ السيادة الوطنية وتمثل إهانة للجيش اللبناني ومع ذلك لم نسمع صوتاً واحداً تحركت كرامته أو انتفض دفاعاً عن لبنان».

وأضاف «الاحتلال مستمر والعدوان يومي والأسرى لا يزالون في السجون والعملاء يُبرَّأون من المحاكم العسكرية ثم يأتون ليقنعونا أنهم دولة تحمي السيادة فيما الوقائع تثبت العكس».