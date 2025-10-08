عناوين الصحف ليوم الأربعاء 8 تشرين الأول 2025

النهار: لبنان يحتفي بتثبيت الفاتيكان زيارة البابا... التصعيد الإسرائيلي "يعزل" لبنان عن غزة
الأخبار: لندن تتطوع لـ "معالجة" ملف المقاومة
"خبير" بريطاني لمحاورة حزب الله على طريقة الجيش الجمهوري الإيرلندي
شرق سوريا... حسابات معركة فاصلة
الجمهورية: ترقب لبناني لخطوة أميركية تجاه إسرائيل
ذاكرة "الطوفان" بسيل غارات إسرائيلية
الديار: تسويات كبرى تقترب... و«المخيمات» في قلب الحدث
جنبلاط في بعبدا: المختارة عنصر اساسي في اي تسوية
زيارة البابا المرتقبة: استعدادات أمنية غير مسبوقة... وبارقة أمل
اللواء: إنجازات في تقرير الجيش وترُّقب رسمي لمفاوضات شرم الشيخ
البابا إلى لبنان في «رسالة سلام» ومجلس الوزراء يوسِّع مطمر الجديدة غداً
البناء: طوفان الأقصى يُنهي سنته الثانية: صمود المقاومة وشعبها واتساع التضامن | ترامب يرسل ويتكوف وكوشنر لضمان إنجاز اتفاق غزة قبل نهاية الأسبوع | مئات الآلاف في الكيان لوقف الحرب… وميلوني ووزراؤها إلى محكمة الجنايات
l'orient le jour: Les leçons du choix du premier Parlement post-Assad en Syrie
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: مجلس النواب يتسلّم مشروع موازنة 2026 من الحكومة في ملف تجاوز 500 صفحة
مصدر نيابي لـ «الأنباء»: لا مقاطعة لجلسات التشريع.. وإشادة بدور بري
الشرق الأوسط السعودية: مصدر مصري: المرحلة الأولى من «اتفاق غزة» قد تحسم قبل الجمعة
قال لـ«الشرق الأوسط» إن مفاوضات شرم الشيخ تشهد «أجواء إيجابية»