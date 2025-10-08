living cost indicators
الديار: زيارة البابا للبنان

8
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
بعض ما جاء في مانشيت الديار:

صدر عن مكتب الاعلام في الكرسي الرسولي، الإعلان الرسمي للزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان وجاء فيه «تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية والسلطات الكنسية اللبنانية، سيقوم الأب الأقدس بزيارة رسولية إلى لبنان من 30 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول. وسيُعلن عن برنامج الزيارة الرسولية في حينه».

 

مصادر كنسية اشارت الى ان وفدا يضم 13 فردا، من الامنيين والاداريين في الفاتيكان وصل الى بيروت امس، للاطلاع على التحضيرات اللبنانية الجارية من قبل السلطات المعنية، ولوضع اللمسات الاخيرة على برنامج زيارة البابا الى لبنان، وادخال التعديلات الضرورية على جدول اعمالها، على ان يغادر يوم الجمعة، تمهيدا لصدور بيان رسمي عن الحاضرة يعلن تفاصيل الزيارة ومحطاتها وجدول لقاءاتها.

 

وكشفت المصادر، ان الوفد يضم خبراء في الشؤون الامنية، مهمتهم درس وتقييم الوضع الامني والمخاطر التي قد تحيط في الزيارة، على ان تتم مناقشة التقرير الذي سيرفعونه للمعنيين، بالتعاون مع اجهزة امنية غربية، تقدم الدعم والحماة لبابا الفاتيكان خلال تنقلاته الدولية.


الديار
{{article.title}}
