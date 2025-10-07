Bassil, de Ehmej: Quieren que seamos débiles, pero la fuerza reside en la unión, no en la división, y el Líbano no puede sobrevivir sin equilibrio

A + A -

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, afirmó en un discurso pronunciado durante un almuerzo en Ehmej, en la casa de su asesor político Antoine Constantine, que "nuestra responsabilidad es no devolver al país y a los cristianos a la situación anterior a 1990, porque el general Michel Aoun llegó como antítesis de la etapa de la guerra y las milicias que hicieron lo que hicieron".

Bassil señaló que la fuerza reside en la unión y no en la división, y que cada uno debe ir a su propio Zaroub, añadiendo que la diferencia es que "Michel Aoun y el Movimiento nos han unido en una sola fuerza para ser fuertes en este país".

Participaron en el almuerzo el presidente Michel Aoun, el exdiputado Shamel Mouzaya, el obispo maronita de Biblos Michel Aoun, los vicepresidentes de Asuntos Políticos y Administrativos y de Relaciones con los Partidos Externos, Martin Najm Kteily, Ghassan Al-Khoury y Naji Hayek, y una multitud de personalidades de Biblos y cuadros del "Movimiento".

Bassil señaló que toda la región de Biblos apoyó al Movimiento y que, cuando este pudo devolverle el favor, no escatimó en esfuerzos, y afirmó que "los diputados de Biblos dieron a Biblos gracias al poder del Movimiento Patriótico Libre".

Bassil añadió: "Vivimos la etapa de 1990-2005 y todos fuimos marginados, y las regiones de Metn, Kesrouan, Biblos y Batroun solo obtuvieron migajas porque no estaban representadas como debían.

Y continuó: "Cuando regresamos y asumimos la responsabilidad desde el corazón del Estado, restablecimos el equilibrio en el Líbano, que no puede vivir sin él.

Se aseguró la carretera de Biblos a Qartaba y la costa a Aakoura y Tartaj, y así se conectó Biblos con la costa. Todas estas carreteras se construyeron, aunque algunas no se completaron debido a la revolución del 17 de octubre.

Bassil afirmó: "Se construyó la presa de Janna debido a la fuerza del movimiento, pero no se completó debido a la fuerza contraria al movimiento. Se suponía que debía estar terminada en 2018 y, cada vez que visitamos Biblos, debemos recordar lo que hizo la fuerza contraria a la corriente, que es un proyecto que puede proporcionar 100 megavatios de electricidad a Biblos".

Y añadió: Biblos ha recibido su parte de electricidad y agua, y aquí es responsabilidad del director general de aguas, Jean Gebran, hacer un inventario e informar a la gente de la cantidad de depósitos, pozos y redes de agua y saneamiento que se han construido.

Bassil dijo: "Hemos llegado gracias a ustedes y a sus votos", y señaló que ninguno de nosotros ha llegado por su propio esfuerzo, ya que la gente va y viene, pero lo importante es que la situación continúe y hoy, en Ehmej, confirmamos que la situación del partido continúa en Ehmej, en Byblos y en ustedes".

Y afirmó: "Nadie puede hacer nada sin el gran bloque parlamentario de la corriente, ya que todos los servicios se han prestado en nombre de la corriente nacional libre, y todas las leyes y todas las carreteras. La catástrofe es que vivamos en una situación de fragmentación para volver a la etapa de 1990 -2005, y esto es algo a lo que debemos prestar atención, ya que un diputado por sí solo no puede hacer nada y debemos recordar lo que nos hicieron en esa etapa".

Bassil continuó: "Los dos mejores lemas que ha levantado el "Movimiento" son "Líbano fuerte" y "presidente fuerte", y quienes se burlan de estos lemas son los que quieren que seamos débiles y estemos divididos.

Dijo: "Hoy somos testigos de un comportamiento mafioso y lo que está sucediendo con el "Movimiento" no es más que la misma mentalidad miliciana y mafiosa de antes de los años noventa, que es lo que ocurre en las administraciones del Estado, y hay quienes son castigados cada día en estas administraciones".

Y añadió: "No nos duele este comportamiento, ya que hemos pasado 15 años con nuestro presidente en el exilio y nos han maltratado, pero lo decimos para que sepáis adónde quieren que volvamos.

Les pido que no perdáis la brújula y el objetivo, que no caigáis en las pequeñas disputas a las que quieren devolvernos".

Bassil explicó: Los libaneses y los cristianos tienen dos opciones en el país, y todo lo que ocurre es una fragmentación del poder fundamental que nos ha permitido lograr avances y, al mismo tiempo, nos ha impedido lograr otros. Si no fuéramos fuertes, no nos combatirían.

Y añadió: El Líbano necesita liberarse del pensamiento político que controla vuestro dinero, y en 2026 tendréis que elegir qué Líbano queréis y qué corriente política os representará: ¿queréis a los honestos o a los ladrones?

Bassil dijo: "Somos, a pesar suyo, honestos y patriotas, por lo que no pueden convertirnos en antisoberanos ni borrar nuestra historia y nuestro presente. Somos el único bloque que dice no a los extranjeros y, por eso, no estamos en el Gobierno y quieren deshacerse de nosotros en las elecciones, por lo que engañan a algunos y, por eso, nuestro camino seguirá siendo difícil".

Y concluyó diciendo: "La representación por sí sola no tiene valor si no tiene fuerza unificadora".

La visita de Aoun y Bassil

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, y el presidente Michel Aoun visitaron el monasterio de Mar Maroun, donde fueron recibidos por el abad Milad Tarabieh, el abad Tannous Nehme, el responsable del registro de milagros del monasterio, el padre Louis Matar, y varios padres. La visita comenzó en la sala de la iglesia, donde se entregó un regalo simbólico al presidente Aoun y a Bassil: un libro sobre San Charbel.

A continuación, el presidente Aoun y el presidente del partido se trasladaron al bosque del presidente Michel Aoun en Hamaj, donde ambos plantaron un cedro, y luego se dirigieron al monasterio de Nuestra Señora de Shire, donde fueron recibidos por el obispo maronita de Biblos, Michel Aoun, quien elevó sus plegarias por el Líbano y por los responsables del país.

La visita concluyó con una comida en la casa del señor Antoine Constantine.