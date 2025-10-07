بالصورة.. في بلدة لبنانية: تحول منزل إلى " ساحة رعب"!

A + A -

نشرت صفحة "وينيه الدولة" الخبر التالي :" في بلدٍ تغيب فيه الدولة ويختفي فيه القانون، شهدت بلدة كيفون حادثة صادمة تختصر حالة الفلتان الأمني التي يعيشها اللبنانيون يومياً.

ففي عتمة الليل، أقدم منذ قليل شخص يُدعى ع. غ. على التوجّه إلى منزل الشابين ع. وح. جوهر، وهما من أبناء البلدة، حيث قام بطرق باب المنزل بحجة أنه يريد مالاً منهما، قبل أن يُخرج سلاحاً حربياً ويبدأ بالاعتداء عليهما بطريقة وحشية.

المؤلم في المشهد أنّ أحد الشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة ويحمل بطاقة إعاقة رسمية، ومع ذلك لم يتردّد المعتدي في توجيه ضربة مباشرة على رأسه بمقبض السلاح، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض خطيرة، في حين تعرّض شقيقه للضرب والإهانة داخل منزلهما الآمن الذي تحوّل فجأة إلى ساحة رعب.

شهود العيان الذين تواصلوا مع صفحة "وينيه الدولة" أكدوا أنّ الأهالي اتصلوا مراراً بالقوى الأمنية طلباً للتدخل السريع، لكن الصمت كان الجواب، ولم يحضر أحد إلى المكان رغم أن المعتدي كان يتجول بسلاحه الحربي علناً دون أي خوف أو رادع.

وقد تم استدعائه صباح اليوم الى فصيلة الدرك وتم الافراج عنه بعد ساعات رهن التحقيق."