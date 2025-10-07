قضيّة الطبيب اللبناني والمديرة تتفاعل!

A + A -

قضية التزوير المزعومة في سيدرس بنك التي كان "بطلاها"طبيب الأمراض الجلدية (ر.م.) ومديرة فرع جونية السابقة (ك. ف) تتفاعل، لا سيما بعد توقيف الاخيرة في 23 ايلول الفائت.

وعُلم في هذا المجال من مصادر موثوقة مطلعة على التفاصيل القضائية ان المصرف تقدم بشكوى جزائية بحقّ الطبيب (ر.م.) مدعياً عليه بالتحايل وابتزاز المصرف من أجل سلبه أمواله - أي أموال مودعيه - وذلك بعدما تبيّنت معطيات مؤكدة لدى المصرف حول تواطؤ الطبيب وشقيقته (الوكيلة القانونية عن الحساب) ضدَ المصرف.

وكشفت المصادر ان المصرف حصل على تسجيلات تؤكد محاولة الطبيب ومحاميته (ر.ج) -وهي قريبته في نفس الوقت - ٳقناع المديرة السابقة بتوريط المصرف وٳدارته وذلك بهدف ٳبتزازهما.

وتؤكد المصادر ان المصرف مصّر على المثابرة والمضّي بشكواه الجزائية والذهاب حتى النهاية في كل المراحل والاجراءات القضائية التي تلي وتتبع القرار الاوّلي للنيابة العامة التمييزية بحق الطبيب وشقيقته طالباً تحليل كل الدلائل والمعطيات من تقارير خبراء الخطوط ٳلى تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية وذلك بهدف تبيان الحقائق والمتورطين بشكل نهائي وحاسم ونيلهم العقاب اللازم.

وتجزم المصادر ان سيدرس بنك يرفض أيّ تسوية رغم العروضات المقدمّة في هذا الاتجاه.