living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قضيّة الطبيب اللبناني والمديرة تتفاعل!

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قضية التزوير المزعومة في سيدرس بنك التي كان "بطلاها"طبيب الأمراض الجلدية (ر.م.) ومديرة فرع جونية السابقة (ك. ف) تتفاعل، لا سيما بعد توقيف الاخيرة في 23 ايلول الفائت.

وعُلم في هذا المجال من مصادر موثوقة مطلعة على التفاصيل القضائية ان المصرف تقدم بشكوى جزائية بحقّ الطبيب (ر.م.) مدعياً عليه بالتحايل وابتزاز المصرف من أجل سلبه أمواله - أي أموال مودعيه - وذلك بعدما تبيّنت معطيات مؤكدة لدى المصرف حول تواطؤ الطبيب وشقيقته (الوكيلة القانونية عن الحساب) ضدَ المصرف.

وكشفت المصادر ان المصرف حصل على تسجيلات تؤكد محاولة الطبيب ومحاميته (ر.ج) -وهي قريبته في نفس الوقت - ٳقناع المديرة السابقة بتوريط المصرف وٳدارته وذلك بهدف ٳبتزازهما.

وتؤكد المصادر ان المصرف مصّر على المثابرة والمضّي بشكواه الجزائية والذهاب حتى النهاية في كل المراحل والاجراءات القضائية التي تلي وتتبع القرار الاوّلي للنيابة العامة التمييزية بحق الطبيب وشقيقته طالباً تحليل كل الدلائل والمعطيات من تقارير خبراء الخطوط ٳلى تسجيلات الفيديو والتسجيلات الصوتية وذلك بهدف تبيان الحقائق والمتورطين بشكل نهائي وحاسم ونيلهم العقاب اللازم.

وتجزم المصادر ان سيدرس بنك يرفض أيّ تسوية رغم العروضات المقدمّة في هذا الاتجاه.

صوت لبنان
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout