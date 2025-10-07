فاطمة كنجو مكتومة القيد... هل من يعرفها؟

A + A -

صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة:

فاطمة عماد كنجو (والدتها ساره، مواليد عام 2012، مكتومة القيد) بحسب أقوالها

وقد عثرت عليها إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة وسط بيروت، وهي لا تملك أي أوراق ثبوتية، ولا تذكر مكان إقامتها.

لذلك، يرجى من الذين لديهم معلومات عنها أو عن ذويها، إبلاغه الحضور إلى فصيلة وسط بيروت في وحدة شرطة بيروت، أو الاتّصال على الرقم: 656371-01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.