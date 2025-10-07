الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب القصوى!

A + A -

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، أصدر أوامره برفع مستوى التأهب العسكري إلى أعلى درجة ممكنة خلال عطلة عيد العرش (Sukkot).

ويأتي هذا القرار فيما يتزامن اليوم الأول الكامل من العيد، الذي بدأ مساء الاثنين ويستمر أسبوعا، مع الذكرى الثانية لهجمات السابع من أكتوبر.

وقال الجيش إن الخطوة جاءت بعد تقييم أمني أجراه زامير يوم الاثنين بمشاركة كبار القادة العسكريين.

ويذكر أن هجوم السابع من أكتوبر وقع في يوم فرح التوراة (Simchat Torah)، الذي يلي مباشرة عيد العرش في التقويم العبري، وقد فاجأ الجيش الإسرائيلي في وقت كانت فيه مستويات الانتشار العسكري منخفضة بسبب تزامن المناسبة مع يوم السبت والعطلة اليهودية.

وتشير التقارير إلى أن القيادة السياسية والعسكرية آنذاك تجاهلت مؤشرات استخباراتية حذرت من استعداد "حماس" لغزو واسع، معتقدة أن الحركة تسعى إلى الحفاظ على الهدوء في تلك الفترة.

وأصدر زامير تعليماته بأن يظل الجهد الدفاعي هو الأولوية القصوى حتى نهاية فترة العيد، قائلا في تصريحات نشرها الجيش: "نحن في حالة استعداد دائم، ومتهيئون عبر جميع الجبهات للدفاع والهجوم. نواصل مهمتنا لضمان أن يتمكن جميع الإسرائيليين من الاحتفال بعيد العرش في سلام وأمان".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الجيش عن وقوع اشتباكات في غزة رغم وقف العمليات الهجومية، موضحا أنه نفذ عدة غارات جوية ردا على هجمات نفذتها حركة حماس يوم الأحد.