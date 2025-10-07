سوري أدار عصابة لتسهيل أعمال الدَّعارة داخل "شاليه" في طبرجا!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول نشاط عصابة تقوم بعمليّات ترويج المخدّرات وتسهيل أعمال الدّعارة في مناطق من قضاء كسروان.

على أثر ذلك، كثّفت عناصر الشّعبة جهودها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات توصّلت إلى تحديد هويّات أفرادها، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى:

أ. م. (مواليد عام 1998، سوري)، وهو مطلوب للقضاء بموجب خمس مذكّرات عدليّة بجرائم تسهيل أعمال الدعارة، والإتجار بالبشر.

بتاريخ 22-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، داهمت إحدى دوريّات الشّعبة مكان وجود المشتبه به داخل شاليه في طبرجا، حيث عملت على توقيفه وضبط كميّة من المواد المخدّرة المتنوعة (كوكايين، كريستال مث، حبوب مخدّرة، حشيشة كيف…)

بالتّحقيق معه، اعترف بترويج المخدّرات على عددٍ من الأشخاص في مناطق كسروان، إضافةً إلى تسهيل أعمال الدّعارة.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلِّم مع المضبوطات إلى القطعة المعنيّة، عملًا بإشارة القضاء المختص.