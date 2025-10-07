living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا يبقى "الحزب" في حكومة يتّهمها باستهدافه؟

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عماد مرمل- الجمهورية: 

كلما احتدم الاشتباك السياسي بين رئيس الحكومة نواف سلام و»حزب الله»، تُطرح على بساط البحث دوافع الحزب للبقاء في حكومة يتهمها باستهدافه والتآمر عليه. فما هي حقيقة حساباته في هذا المجال؟

يتساءل كثيرون عن أسباب موقف "حزب الله" القاضي بعدم الاستقالة من الحكومة حتى الآن، على رغم من اتهامه لها ولرئيسها بأنّهما يخضعان لضغوط واشنطن وينفّذان إملاءاتها بالانقضاض عليه، من اتخاذ قرار سحب السلاح إلى التعامل بسلبية مع ملف إعادة الإعمار، مروراً بأزمة فعالية صخرة الروشة وليس انتهاء بملف جمعية "رسالات".

تجدر الإشارة بدايةً، إلى انّ "الحزب" لا يتعامل مع الحكومة على أساس انّها جسم واحد ومنسجم بكامله، بل هو يميز بين رئيسها وبعض الوزراء الداعمين له، وبين وزراء آخرين لهم خصوصياتهم ومقارباتهم المتمايزة.

ولعلّ "الحزب" لو أراد أن يجاري عواطفه وغضب بيئته، لكان قد غادر الحكومة منذ وقت طويل، لكن من الواضح أنّه لا يزال يضبط نفسه ويتفادى اتخاذ أي قرار انفعالي بـ"الهجرة" من السلطة التنفيذية، انطلاقاً من الاعتبارات الآتية:

 ـ لا يريد "الحزب" أن يحقق مبتغى الأميركيين الذين سعوا منذ البداية إلى منع إشراكه في الحكومة الحالية لمحاصرته وعزله، وضغطوا كثيراً في هذا الاتجاه من دون أن ينجحوا في استبعاده، وبالتالي هو حريص على عدم تقديم هدية مجانية لهم الآن بانسحابه طوعاً من المعادلة الوزارية.

ـ يعتبر" الحزب" انّ "صموده" داخل الحكومة يفيده على الأقل في رصد ما يدور داخلها، وقد ينفع في تصويب بعض مساراتها احياناً، في حين انّ وجوده خارجها سيحرّرها من "دوره الرقابي" وسيخلي الساحة الوزارية كلياً أمام خصومه الذين يحاولون إحراجه لإخراجه. واستطراداً، لا يزال "الحزب" يأمل في أن يستطيع من قلب مجلس الوزراء، إيصال الصوت والضغط لدرء جزء من المخاطر او لتحقيق مطالب تخص بيئته، بينما استقالته ستريح الحكومة ورئيسها من أي موجبات حيال هذه البيئة.

 - يأخذ "الحزب" في الحسبان انّه لم يتبق لهذه الحكومة سوى أشهر قليلة قبل أن ترحل هي ورئيسها بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة التي من شأنها، في رأيه، أن تفرز معادلة مختلفة، ولذا لا بأس في الصبر قليلاً والتعايش مع الواقع الراهن لبعض الوقت ولو على مضض، بدل الانسحاب وتفجير أزمة سياسية غير معروفة العواقب في هذا التوقيت.

ـ يحرص "الحزب" كثيراً على حماية التناغم والانسجام بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري في كل المواقف والخيارات السياسية الاستراتيجية. وليس خافياً أنّ بري غير متحمس للاستقالة من الحكومة، ويفضّل المواجهة من الداخل على الانتقال إلى صفوف المعارضة.

- غالب الظن، انّ الاستقالة من الحكومة ستدفع في شكل او آخر نحو انتقال المواجهة إلى الشارع، وهو الأمر الذي لا يزال "الحزب" يتفاداه قدر الإمكان تجنّباً لتداعياته المحتملة، وإن كان لا يستبعد اعتماده في التوقيت المناسب إذا اقتضت الضرورات ذلك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout