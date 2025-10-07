living cost indicators
"تأجير قاصر عمره 15 عاما غرفة في الفندق".. تفاصيل جديدة للإشكال الذي اودى بحياة معاون أول في قوى الأمن!

7 OCTOBER 2025

حصل أمس الإثنين اشكال كبير بين موظف في فندق الغولدن بلازا وبين شخص من آل عسيلي تطور الى اطلاق النار أدى إلى إصابة المعاون اول في قوى الامن الداخلي محمد جابر عن طريق الخطأ حيث كان متواجدا في المكان وادت اصابته الى وفاته.

وفي التفاصيل، بدأ الاشكال في الغولدن بلازا على خلفية تأجير قاصر عمره 15 عاما غرفة في الفندق، فقد وصل شخص من ال عسيلي الى الفندق برفقة ابن عمه وقاما بالتشاجر مع الإدارة على هذه الخلفية، فقام حرس الفندق بضربهما والاتصال بمفرزة الاستقصاء، وصل الدركي محمد جابر الى المكان وترافق ذلك مع وصول سامر عسيلي وهو حرس في مستشفى الرسول الأعظم، الذي قام باطلاق النار بشكل عشوائي ما ادى الى اصابة جابر ووفاته على الفور.

وتبيّن أن سامر عسيلي لم يكن في دوامه الرسمي، وأن السلاح الذي استخدمه في إطلاق النار يعود له شخصياً وأحضره من منزله.

