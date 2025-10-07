"تأجير قاصر عمره 15 عاما غرفة في الفندق".. تفاصيل جديدة للإشكال الذي اودى بحياة معاون أول في قوى الأمن!

A + A -

حصل أمس الإثنين اشكال كبير بين موظف في فندق الغولدن بلازا وبين شخص من آل عسيلي تطور الى اطلاق النار أدى إلى إصابة المعاون اول في قوى الامن الداخلي محمد جابر عن طريق الخطأ حيث كان متواجدا في المكان وادت اصابته الى وفاته.

وفي التفاصيل، بدأ الاشكال في الغولدن بلازا على خلفية تأجير قاصر عمره 15 عاما غرفة في الفندق، فقد وصل شخص من ال عسيلي الى الفندق برفقة ابن عمه وقاما بالتشاجر مع الإدارة على هذه الخلفية، فقام حرس الفندق بضربهما والاتصال بمفرزة الاستقصاء، وصل الدركي محمد جابر الى المكان وترافق ذلك مع وصول سامر عسيلي وهو حرس في مستشفى الرسول الأعظم، الذي قام باطلاق النار بشكل عشوائي ما ادى الى اصابة جابر ووفاته على الفور.

وتبيّن أن سامر عسيلي لم يكن في دوامه الرسمي، وأن السلاح الذي استخدمه في إطلاق النار يعود له شخصياً وأحضره من منزله.