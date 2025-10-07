living cost indicators
بالتفاصيل.. منخفض جوي يضرب لبنان في هذا الموعد!

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية وعلم المُناخ ان منخفضا جوّيا يضرب اليونان وتركيا وحوض البحر الأسود بأمطار طوفانية سوف يتأثر الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بأطرافه بين يومي الأربعاء ظهرا ومساء الخميس وينحسر بشكل سريع بسبب تمدد المرتفع الآزوري نحو شمال ليبيا ومصر، الامر الذي سيدفع بالأمطار الغزيرة نحو شمال تركيا وجورجيا وسوتشي (180-215مم)

وأضاف: "ستكون الامطار في لبنان متفرقة وغير شاملة، غزيرة على الساحل السوري ومن ثمّ اللبناني وذلك، بين منتصف ليل الاربعاء ويوم الخميس (15-25مم)، تترافق مع بعض العواصف الرعدية وتساقط لحبات البرد بخاصة على الساحل والجبال الغربية والمرتفعات، وقد تتشكل السيول ويرتفع منسوب المياه على الطرقات الساحلية بسبب غزارة الهطولات، لبضع ساعات، والتي ستتوزع على الشكل التالي:

درجة اولى: ساحل سوريا

درجة ثانية: ساحل لبنان (من الشمال الى الجنوب): النبطية، صيدا وصور، جزين، مرجعيون، حاصبيا البقاع الغربي، مناطق الشوف وعاليه، بعبدا، مناطق المتن، كسروان وجبيل (ساحلا وجبلاً)، من بيروت باتجاه جونية وشكا، زغرتا والكورة

درجة ثانية:
طرابلس وعكار، بشري، البترون، الضنية، البقاع الاوسط

أمّا باقي المناطق البقاعية فحصتها من الامطار ضعيفة.

تتراجع درجات الحرارة في لبنان وتشتد سرعة الرياح لتتراوح يوم الخميس بين 40 و 60 كم في الساعة ويرتفع موج البحر الى مترين ونصف.

تعاود درجات الحرارة ارتفاعها اعتبارا من يوم السبت ويتحول الطقس الى خريفي معتدل يوم الاحد.

 

{{article.title}}
