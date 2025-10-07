living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الجمهورية: سفير دولة كبرى: وضعكم في لبنان اليوم اشبه ما يكون بـ«لمبة» ضوؤها خافت

7
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

 التوصيف الدقيق للواقع اللبناني في هذه المرحلة، جاء على لسان سفير دولة كبرى خلال الساعات الأخيرة. فبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ السفير المذكور قدّم امام محدّثيه صورة شديدة السلبية للوضع في لبنان، ونقل عنه قوله ما حرفيته: «التطورات الدولية تتسارع على مستوى العالم، ووضع لبنان استطيع أن اقول إنّه دخل، او بمعنى أكثر دقة أُدخل في دائرة «الجمود السلبي»، ولفترة غير محدّدة زمنياً، وانا اشعر بقلق بالغ من أن يتعرّض لبنان إلى نزيف على كلّ مستوياته، لا اقول فقط نزيفاً سياسياً او امنياً، بل لا استبعد النزيف الاجتماعي والمعيشي، بالنظر إلى حجم الاختلالات التي تعتري مختلف قطاعاته. المشكلة المتعاظمة ليس مردّها ضعف الإمكانات المالية والاقتصادية فحسب، وانما التأخّر في حسم ملف السلاح بالشكل الذي يحقق هدف حصرية السلاح بيد الدولة، وايضاً احتدام الصراع السياسي الداخلي الذي يزيد من إضعاف بنية الدولة، ويحدّ من قدرتها على توفير وتحديد المعالجات المطلوبة، وانتهاج المسار المؤدي اليها».

 

وساق سفير الدولة الكبرى مثلاً لافتاً في مضمونه حيث قال ما مفاده: «وضعكم في لبنان اليوم اشبه ما يكون بـ«لمبة» ضوؤها خافت، ممنوع أن يشعّ اكثر، وممنوع أن يخفت، ومن جهتي أتمنّى ألّا يخفت أكثر. ووفق ما هو متداول من تقديرات وما نقف عليه من معطيات، فالمؤشرات تغلّب أن يبقى هذا الوضع معلّقاً لمدى طويل، وربما إلى حين حسم بعض الأولويات الإقليمية، سواء ما يخص الوضع الفلسطيني والحرب في غزة، ربطاً بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، او ما يخصّ الملف الإيراني والتطورات التي تشهد تسارعاً كبيراً حوله، وكذلك الملف السوري وما سيرسو عليه في المدى المقبل».

 

الجمهورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout