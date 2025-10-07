عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025

النهار: الحكومة تُسقط "استثمار" الحزب ولا تتراجع
الأخبار: ذكرى 7 أكتوبر... حلمنا لم يمت
اللواء: حصر السلاح على السكَّة في التقرير الأول للجيش لحماية الجنوب والاستقرار
حلّ رئاسي لأزمة «رسالات» وارتياح لمبادرة سلام.. وشهيدان في النبطية وغارات إسرائيلية على مرتفعات الهرمل
البناء: ترامب متفائل بالتفاوض حول غزة: حماس إيجابيّة وإيران تدعم التوصّل لاتفاق | أسطول الصمود يتجدّد والناشطون يعلنون للحشود العالمية العزم على المزيد | شهادة عطوي وزوجته تعيد الاعتداءات إلى الواجهة… وجلسة حكوميّة هادئة
الجمهورية: لبنان في دائرة الجمود السياسي
مجلس الوزراء ناقش خطة الجيش ومخرجًا لـ "رسالات"
الديار: إحتواء أزمة «رسالات»... وهيكل يتحدّث عن غياب الدولة جنوباً
تقرير الجيش «مُمتاز»... ويُشيد بتعاون أهل الجنوب
الانتخابات «تكهرب» الأجواء بين سلام و«القوات» و«الكتائب»
l'orient le jour: Incident de Raouché : le gouvernement désamorce la crise... sans céder
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: وزير الإعلام: مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر لجمعية «رسالات».. ومصدر وزاري لـ «الأنباء»: حادثة «الروشة» لا يتوقف عليها حسم وجود الدولة
الحكومة تبقي على خطة الجيش لحصر السلاح.. والمداولات سرية
الشرق الأوسط السعودية: انتهاء الجولة الأولى من مباحثات «حماس» والوسطاء «وسط أجواء إيجابية»