عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025

النهار: الحكومة تُسقط "استثمار" الحزب ولا تتراجع



الأخبار: ذكرى 7 أكتوبر... حلمنا لم يمت

اللواء: حصر السلاح على السكَّة في التقرير الأول للجيش لحماية الجنوب والاستقرار

حلّ رئاسي لأزمة «رسالات» وارتياح لمبادرة سلام.. وشهيدان في النبطية وغارات إسرائيلية على مرتفعات الهرمل

البناء: ترامب متفائل بالتفاوض حول غزة: حماس إيجابيّة وإيران تدعم التوصّل لاتفاق | أسطول الصمود يتجدّد والناشطون يعلنون للحشود العالمية العزم على المزيد | شهادة عطوي وزوجته تعيد الاعتداءات إلى الواجهة… وجلسة حكوميّة هادئة



الجمهورية: لبنان في دائرة الجمود السياسي

مجلس الوزراء ناقش خطة الجيش ومخرجًا لـ "رسالات"



الديار: إحتواء أزمة «رسالات»... وهيكل يتحدّث عن غياب الدولة جنوباً

تقرير الجيش «مُمتاز»... ويُشيد بتعاون أهل الجنوب

الانتخابات «تكهرب» الأجواء بين سلام و«القوات» و«الكتائب»

l'orient le jour: Incident de Raouché : le gouvernement désamorce la crise... sans céder

عناوين بعض الصحف العربية





الأنباء الكويتية: وزير الإعلام: مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالعلم والخبر لجمعية «رسالات».. ومصدر وزاري لـ «الأنباء»: حادثة «الروشة» لا يتوقف عليها حسم وجود الدولة

الحكومة تبقي على خطة الجيش لحصر السلاح.. والمداولات سرية

الشرق الأوسط السعودية: انتهاء الجولة الأولى من مباحثات «حماس» والوسطاء «وسط أجواء إيجابية»