أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 7 تشرين الأول 2025

اللواء: أسرار

لغز

تعكف مراكز أبحاث أميركية وعبرية على دراسة ظاهرة تزايد حالات الانتحار في صفوف الجنود الإسرائيليين الذين قاتلوا في غزة..



غمز

تجري ترتيبات، منذ أسابيع لتأليف لائحة منافسة في المتن من قطبين نيابيَّين وحزب حليف وعائلة ذات نفوذ تقليدي راسخ..



همس

تزداد الفجوة في الرؤى بين صندوق النقد الدولي والجهات اللبنانية المالية، بعد دخول الهيئات الاقتصادية على الخط الاعتراضي لتوجهات الصندوق.



البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر وزاري إن التوصل إلى قرار تعليق ترخيص جمعية رسالات بانتظار نتائج التحقيق القضائي ومرور القرار دون التصويت على مشروع قرار سحب الترخيص، كان تسوية قادها رئيس الجمهورية لسحب فتيل أزمة سياسية بلا أفق تدفع باتجاهها أطراف سياسية وحكومية بين رئيس الحكومة وثنائي حركة أمل وحزب الله وتنعكس حكماً على العلاقة بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وتؤثر على تعاون السلطات، عدا عن أن تعكير المناخ في العلاقات بين المقاومة وبيئتها وبين رئيس الحكومة يترك تداعيات على كيفية مقاربة ملفات تحتاج إلى التعاون مثل كيفية مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وملف إعادة الإعمار ويفترض أن يكون ما صدر عن الحكومة في جلسة 5 أيلول قد شكّل أرضية سياسية لاستعادة الحوار بين الطرفين، كما يسعى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

كواليس

تؤكد مصادر دبلوماسية عربية أن بند نزع سلاح المقاومة لن يكون في جدول أعمال التفاوض على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما أكد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية وخصوصاً دول الخليج ومصر وتركيا للجانب الأميركي أن هذا البند يدخل في قائمة قضايا الحل النهائي بالتزامن مع البحث بحل الدولتين. ومن الطبيعي أن تبقى قوى المقاومة رافضة لدعوات نزع السلاح كما ترفض “إسرائيل” حل الدولتين. وقالت المصادر إن التفاوض يدور حول قضيتين كبيرتين هما الانسحاب الإسرائيلي الكامل والوقف النهائي للحرب وتفاصيل وترتيبات قضية محورية هي تبادل الأسرى. وتعتقد المصادر أن درجة الانسحاب تشير إلى مرتبة وقف الحرب، بحيث أن تحقيق الانسحاب الكامل يشكل مؤشراً على فرصة أن يكون هناك وقف نهائيّ للحرب.