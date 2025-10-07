الشرق الأوسط السعودية: حكومة لبنان تبقي مداولات «حصرية السلاح» سرية

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت-

أبقت الحكومة اللبنانية مداولات «حصرية السلاح» سرية بعد اطلاعها، أمس، على التقرير الأول لخطة الجيش.

واكتفى وزير الخارجية يوسف رجي بوصفه بـ«الممتاز»، فيما تم تعليق العمل بـ«العلم والخبر» الذي منح لجمعية «رسالات» في محاولة لاحتواء تداعيات مخالفة «إضاءة صخرة الروشة» بصورتي الأمينين العامين السابقين لـ«حزب الله» السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، الأسبوع الماضي.

وبعد الجلسة قال وزير الإعلام بول مرقص: «إن الحكومة اطلعت على تقرير الجيش وقررت إبقاء المداولات سرّية على أن يستمر الجيش برفع تقريره الشهري إلى الحكومة».

وكانت قد سبقت الجلسة جهود واتصالات سياسية مكثفة لعدم «تفجير» الجلسة وعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقادها، فيما لجأ «حزب الله» إلى التهديد محذراً من سحب «العلم والخبر» من «رسالات» بعدما كان طلب وزير الداخلية أحمد الحجار حلّ الجمعية المحسوبة عليه.



