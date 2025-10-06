living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حمدان: علينا أن نكون مع العماد رودولف هيكل ولي الدم لكل شهداء جيشنا الوطني اللبناني‎

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الإجتماعي:

 

اليوم وقف العماد رودولف هيكل، أمام مجلس الوزراء مجتمعاً بحضور، فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ليشرح تفاصيل التقرير الشهري، عن تنفيذ القرار السياسي الذي صدر عن القيادة السياسية للبلاد، فيما يختص بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقف العماد رودولف هيكل شامخاً كشموخ رجالنا في جيشنا الوطني اللبناني، جيشنا الذي ينفّذ قرار القيادة السياسية بدمه ولحمه، وبالتالي علينا جميعاً أن نكون مع جيشنا الوطني اللبناني حامي الحمى، والذي يصون وجودية الوطن اللبناني، والعابر لكل الطوائف والمذاهب. 

نحن علينا أن نكون مع العماد رودولف هيكل، ولي الدم لكل شهداء جيشنا الوطني اللبناني، والمواطنين اللبنانيين التي تغتالهم اسرائيل يومياً.

اليوم مع وقوف العماد رودولف هيكل، علينا أن نطالب في كل ثانية ودقيقة وساعة، "سلحوا جيشنا الوطني اللبناني"، من أي مصدر كان، وليكن هذا القرار الأول في أي اجتماع وزاري، أو مجلس الدفاع الأعلى الذي ندعو دائماً إلى انعقاده، من أجل يتخذ الخطوة الأولى لتسليح الجيش بمنظومات أسلحة حديثة قادرة على ردع العدوان الاسرائيلي المستمر، وحماية المواطنين في الداخل، حرصاً على دم أبنائنا في الجيش اللبناني.

الجيش يتمتع بالمناقبية، وقائده معروف بانضباطه ومناقبيته ونزاهته، ولكن عليكم أن تتخذوا بجرأة كبيرة، ومن ضمن ما يطلب منكم من الدول الكبرى، أن تسلحوا جيشنا كي يقوم بواجباته، دفاعاً عن وطننا لبنان، أرضاً وبحراً وجواً، لكي يبقى لنا وطن لنا ولأبنائنا من بعدنا، ولكي يكون هناك تراب نستطيع أن ندفن فيه بعد أن نموت، وأن يعيش أبناؤنا في الوطن النهائي، الذي ارتضيناه جميعاً وطناً لنا.

عاش وطننا لبنان، عاش العماد رودولف هيكل قائد جيشنا الوطني.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout