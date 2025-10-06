living cost indicators
النائب فريد البستاني يشارك مع الوفد البرلماني اللبناني في الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مصر

6
OCTOBER
2025
شارك النائب البروفيسور فريد البستاني رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والوفد اللبناني المؤلف من النواب الدكتور بلال عبد الله رئيس لجنة الصحة العامة والدكتور فادي علامة رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في الاجتماع الافتتاحي لفريق التنسيق المشترك، وهو حدث جانبي نظّمه الاتحاد الأفريقي على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مصر، وذلك بحضور المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان حسن بلخي، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

وأكد النائب البستاني على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الصحية في المنطقة، مشدّدًا على ضرورة التعاون لتزويد لبنان بالمستلزمات والمعدات الطبية الحديثة. كما أعرب البستاني عن التزام لبنان بمواصلة التعاون الوثيق مع الهيئات الدولية والإقليمية، والمساهمة في المبادرات الهادفة إلى تحقيق أمن صحي شامل وتنمية صحية متوازنة في المنطقة.
ومن جهته صرّح النائب علامة ان تجربة النظام الصحي المصري جيّدة ويجب الإقتداء بها .

