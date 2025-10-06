جميل السيّد لرئيس الحكومة: ماذا تنتظرون بعد؟!

A + A -

كتب النائب اللواء جميل السيّد عبر "أكس": «إلى أركان الدولة والحكومة،

عن شهيديْ اليوم، حسن عطوي وزوجته زينب رسلان…

هو فقد بصره في تفجيرات البايجر الإجرامية.

اليوم كانت زوجته تقود به السيارة على طريق زبدين لجلب ولديهما من المدرسة، فإستهدفتهما مسيّرة إسرائيلية وسقطا شهيدين،

لم يكُن خافياً على إسرائيل أن حسن فاقدٌ للبصر، ومع ذلك قتلته مرّة ثانية ومعه زوجته وعينيها، وتركت ولدين أيتاماً…



دولة رئيس الحكومة،

بالطبع لستَ مسؤولاً عمّا جرى ويجري،

ولكن،

هل لك أن تجيب اللبنانيين لماذا لم تتجرأ الحكومة، ولو لمرّة واحدة، على تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، رغم كل خروقات إسرائيل لإتفاق وقف النار منذ توقيعه وكما نصّت على ذلك الفقرة 10 منه؟!

وماذا تنتظرون بعد؟!»