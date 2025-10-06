كواليس- اجتماع قبل الجلسة ومخرج لقضية "الروشة"!

A + A -

عُلِم أن اجتماعاً عُقِد قبيل جلسة مجلس الوزراء في بعبدا جمع رئيسي الجمهورية والحكومة مع وزراء الدفاع والداخلية والعدل والبيئة وجرى نقاش البندين الأول والثاني المدرجين هلى جدول أعمال الجلسة، وجرى التوصل الى مخرج وسطي يقضي بتأجيل النقاش بالبندين المتعلقين بأحداث منطقة الروشة الى آخر الجلسة، وسط توجه لتأجيل البت به الى جلسات مقبلة على أن يتابع المسار القانوني والإداري من قبل وزارتي الداخلية والعدل، أو قد يقرر مجلس الوزراء في جلسة اليوم فرض غرامة مالية على جمعية "رسالات" مع تعهد منها بعدم مخالفة التعاميم والقوانين.