قبل الغارات.. إسرائيل توعّدت: سنوجّه ضربات في عمق لبنان!

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً نُسب إلى المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى، أقر فيه جيش العدو الاسرائيلي، بأنه سينفذ ضربات في عمق لبنان، موجّهاً رسالة إلى المستوطنين بعدم وجود تغييرات في الجبهة الداخلية.

وجاء في نص البيان، حرفياً:
مساء الخير، في الساعات القادمة، في إطار تطبيق خطة الجيش الإسرائيلي في لبنان، ستتم عدة ضربات في عمق لبنان.

في هذه المرحلة لا يوجد تغيير في تقييم الوضع والتعليمات للمجال المدني، استمروا في يوم هادئ، عيد سعيد، هدوء وأمان.

ولاحقاً، نفذ جيش العدو الاسرائيلي غارات عنيفة استهدفت جرود حربتا البقاعية، وجرود الهرمل.

وكان قد استهدف ظهر اليوم، سيارة على طريق زبدين - النبطية.

Al-Jadeed
today this week this month this year
{{article.title}}
