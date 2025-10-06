هذا ما سيحدث في جلسة الحكومة اليوم بشأن جمعية "رسالات"!

A + A -

كشفت وزيرة البيئة تمارا الزين لـmtv إنّ "إذا عرض موضوع سحب العلم والخبر من جمعية "رسالات" على التصويت واتخذ أي قرار من قبل الحكومة سنبقى في الجلسة ولن نغادرها."

وقال بدوره وزير الثقافة غسان سلامة عن إمكان الذهاب إلى التصويت بموضوع حل جمعية "رسالات": "بعتقد الأمور طيّبة" في إشارة إلى احتواء الأمور وإمكان انزلاقها".

وأوضح وزير العدل عادل نصار لـmtv عمّا إذا كان جاهزاً لعرض تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة التمييزية في ملف إضاءة صخرة الروشة: "أنا على طول جاهز" وعما إذا كانت لديه أجوبة عن كل أسئلة الوزراء بهذا الخصوص قال "انشالله".