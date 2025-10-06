عطالله: "حلو عن سما ربو للجيش".. ولو كنت مسؤولاً لم أكن لأقبل بالذهاب إلى جلسة متفجرة!

A + A -

قالت النائب غسان عطالله في حديث لـ"الجديد" إنّه "في السياسة لا بد من ضمان مخرج خاصة في بلد كلبنان وترك المفاوضات قائمة".

وأضاف أنّه "في الداخل الناس على أبواب المستشفيات، ومشاكلنا في الطبابة والعلم والرقابة كبيراة جداً بالنسبة لقضية صخرة الروشة التي باتت مضحكة عند الناس وهناك أمور مهمة جداً للتفرغ لها بدل البقاء عند نفس الموضوع."

وأكمل أنّه "على الجميع اليوم الاتفاق على صيغة جيدة والخروج بها امام الناس"، و"علينا المحافظة على العلاقات الداخلية كي لا نصبح بمكان تستطيع اسرائيل استغلاله."

وأوضح: "لماذا لا نقتنع أن شهداءنا الذين سقطوا هم شهداء لكل لبنان فكل شهيد سقط قط في سبيل قضية أو تم اغتياله على يد دولة خارجية ولكن في النهاية استشهد على أرض لبنانية وبالتالي هو شهيد كل لبنان."

وعن الجلسة الوزارية اليوم قال عطالله أنّه "لو كنت مسؤولاً لم أكن لأقبل بالذهاب إلى جلسة متفجرة وطالما أن الرئيس نواف سلام يريد تطبيق القوانين فهناك مخالفات كثيرة عليه البدء بمعالجتها وتطبيق القانون في شأنها."

وقال عطالله: "حلو عن سما ربو للجيش" ليبقى جيشاً وطنياً في الوقت الذي تؤدي فيه عناصره المهمات على الطرق رغم كل الصعوبات.