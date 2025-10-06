living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منخفض جوي يحمل معه امطار غزيرة وعواصف رعدية

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدًا غائمًا جزئيًا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل أمطار متفرقة وخفيفة شمال البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا يؤدي إلى طقس ماطر يرافقه برق ورعد مع رياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر الجمعة حيث يستقر تدريجيا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع بدءا من يوم السبت.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، مع احتمال أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية.
الثلاثاء:
غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل إضافي في المناطق الجبلية والداخلية، وتهطل أمطار متفرقة وخفيفة شمال البلاد.
الأربعاء:
غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها، تهطل أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، ورياح ناشطة تصل أحيانا الى 50 كلم/س مع تحذير من ارتفاع موج البحر.
الخميس:
غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، خصوصا الحرارة الدنيا، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها مع برق ورعد، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 60كلم/س، بخاصة شمال البلاد مع تحذير من ارتفاع موج البحر ( ارتفاع الموج تقريبا مترين).

-الحرارة على الساحل من 24 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 19 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب تكون الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 %.

-حال البحر: مائج إجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.
-الضغط الجوي: 762 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 6,35
-ساعة غروب الشمس: 18,17

 

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout