الوضع مأساوي للغاية..!

لفتت مصادر أمنيّة عبر الأنباء الإلكترونية إلى استحالة عودة الجيش إلى مواقعه العسكرية التي كان يتمركز فيها على الحدود مع إسرائيل، خاصةً تلك الموجودة في القطاع الأوسط، بسبب استمرار إسرائيل احتلالها للنقاط الخمس التي تشرف على معظم المناطق الحدودية التي كانت تشكّل مركز الثقل لحزب الله قبل أن ينسحب منها نتيجة الحرب الاسرائيلية المدمّرة ضدّه.

وتشير المصادر إلى أنّ الوضع في منطقة جنوب الليطاني مأساوي للغاية، إذ لم يتمكّن سكان القرى الحدودية حتى تاريخه من العودة إليها خوفاً على سلامتهم. فالعدو الإسرائيلي ينشر آلياته بكثافة بموازاة هذه القرى.

المصادر الأمنيّة أشارت إلى استحالة الحياة في هذه الأماكن بوجود القوات الإسرائيلية، وأنّ الأهالي يتوجهون إلى قراهم في هذه المنطقة في النهار ويعودون منها في المساء حفاظاُ على سلامتهم.

وترجّح المصادر أنّ سكان هذه القرى الذين يزيد عددهم على 70 ألف نسمة يتعذّر عليهم السكن فيها إذا استمرّ العدو باحتلال التلال المشرفة عليها.