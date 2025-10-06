living cost indicators
عناوين الصحف ليوم الأثنين 6 تشرين الأول 2025

النهار: لبنان في ترقّب مشدود إلى ترددات غزة "حزب الله" المرتبك يتحفّز لافتعال جديد

 

 

 

 


الأخبار: عون مستاء من رئيس الحكومة: ما يفعله غير مفهوم وغير منطقي
سلام يبحث عن مشكل مع المقاومة
غزة: بداية مفاوضات شاقة

 

 

 

الجمهورية: مجلس الوزراء بين الانسجام والانقسام
زيارة البابا لاوون: رسائل ونصائح

 

 

 


البناء: مفاوضات القاهرة لوقف حرب غزة تبدأ اليوم: مرحلة أولى للتبادل ووقف الحرب | ترامب: المفاوضات مع حماس ناجحة… وروبيو: وقف الحرب لإطلاق الأسرى | الدول العربية والإسلامية تؤكد ربط الضفة وغزة والانسحاب وحل الدولتين

 

 

 

اللواء: «هيبة الدولة» الأبرز في مناقشات مجلس الوزراء اليوم
سلام يتمسَّك ببناء الدولة العادلة والقوية وجعجع يُطلق الماكينة الإنتخابية «للقوات»

 

 

 


الديار: جلسة حكوميّة حامية... وحزب الله يتوعّد!
جعجع يُعلن انطلاق الموسم الإنتخابي: معركة وجوديّة
خشية من صفقة تبرّىء فضل شاكر

 

 

 

l'orient le jour: Raouché, plan Trump, monopole des armes : le Hezbollah entre pragmatisme et tentation d’escalade

 

 

عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: وزير العدل لـ «الأنباء»: استقلالية القضاء هي الأساس وأحترمها وملتزم بها
سلام عن تحديات جلسة اليوم وتداعيات «صخرة الروشة»: أنا أيضاً أترقّب

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: المحادثات مع «حماس» كانت ناجحة للغاية وتتقدم بسرعة

