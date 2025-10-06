الشرق الأوسط السعودية: لبنان: محاكمة فضل شاكر ستبدأ من الصفر

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: يوسف دياب-

يعتزم الفريق القانوني للمغني فضل شاكر تقديم طلب عاجل إلى المحكمة العسكرية في لبنان، لتحديد موعد لبدء جلسات محاكمته التي ستبدأ من الصفر، بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني.

وشاكر المولود في صيدا عام 1969 لوالد لبناني وأم فلسطينية، هو من أبرز المطربين في العالم العربي، واعتزل الغناء في 2012 بعد تقرّبه من الشيخ المتشدد أحمد الأسير.

وفي يونيو (حزيران) 2013، اندلعت اشتباكات بين أنصار الأسير والجيش في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.

وأدّت المعارك إلى مقتل 18 عسكرياً و11 مسلحاً، وانتهت بسيطرة الجيش على مجمع كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومنهم فضل شاكر، مقراً لهم.