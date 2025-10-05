"لم يعد لدينا رجال دولة"... والدة الشهيد بوصعب بكلمات مؤثرة: دم شهدائنا لا للتجارة ولا للبيع!

A + A -

كتبت والدة الشهيد جورج بو صعب عبر صفحتها على "فايسبوك":

اكثر ما يؤلمني ان يكون بعهد الرئيس جوزيف عون ان تتم صفقه على دم شهداء الجيش اللبناني . عذرا حبيبي جورج لم يعد لدينا رجال دولة تحافظ على كرامة دم شهدائنا اما المجرم الخائن فضل شمندر لقد صرح انه اخذ ضمانة بعدم توقيفه و بتبرئته. سؤال إلى فخامة الرئيس هل كان هذا الوعد الذي وعدتنا به ؟ هل هذا هو العدل والعداله التي نطمح لها؟ دم شهدائنا لا للتجاره ولا للبيع. أتوجه إلى عناصر الجيش الباسل ان لا يضحي بنفسه كرمال شعاره شرف تضحيه ووفاء لأننا خسرنا معنى هذا الف تحيه لروحك حبيبي جورج لن ننسى كله.

بطولاتك ووفائك للمؤسسه العسكريه بؤس هذا الزمن الذي يكرم فيه المجرم ويحاكم الابطال ضيعان الشباب وضيعان لبنان يكون بأيادي تجار وخائنين العداله عند الله المجد والخلود للشهداء الأبطال