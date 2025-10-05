living cost indicators
حملة أمنية في البقاع تضبط عددًا كبيرًا من سائقي الدراجات النارية المخالفين

5
OCTOBER
2025
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شعبة المعلومات في البقاع نفذت اليوم، حملة أمنية واسعة، على خلفية تزايد سباقات الدراجات النارية والقيادة بعكس اتجاه السير على الأوتوستراد العربي، وتنامي شكاوى الأهالي والعابرين في منطقة البقاع.

شملت الحملة توقيف عدد كبير من سائقي الدراجات النارية وضبط دراجاتهم، بعدما تبين أنهم شاركوا في سباقات غير قانونية وارتكبوا مخالفات خطيرة، منها القيادة بعكس السير والقيام بحركات بهلوانية بسرعة مفرطة، ما عرّض حياة المواطنين للخطر.

يُشار إلى أن هذه التجمعات تتكرر أسبوعيًا، ولا سيما أيام الأحد. وقد لاقت الحملة ارتياحًا واسعًا لدى الأهالي والعابرين الذين أعربوا عن أملهم في استمرارها، حفاظًا على السلامة العامة.

وتم تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

