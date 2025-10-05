التيار الوطني الحر: قطع الأشجار في غابة الأرز جريمة وطنية وبيئية

A + A -

أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:

ما حصل في غابة أرز الرب منذ أيام يشكل جريمة وطنية وبيئية مكرّرة، واعتداء فاضحاً على رمزية لبنان وتراثه الوطني والبيئي، كما أنه يطرح مسؤوليات كبرى وجسيمة على جميع المعنيين.

ذلك أن قطع الأشجار الموثق بالصورة وبمحاضر التحقيق، والعمل على بيعها، يمثلِّان انتهاكاً واضحاً للقوانين. وهذا ما يدفعنا لمطالبة القضاء وإدارات الدولة بالتحرك الفوري لكشف جريمة قطع شجر الأرز ونهبه، وتحديد مسؤولية من خطط لقطع الأشجار وبيعها ونقلها وشرائها، واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

الأرز رمزٌ للبنان وخلوده وقدسيته، والحفاظ عليه بما يمثل مسؤولية وطنية.