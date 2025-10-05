living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"غصباً عنهم نحنا أوادم"... باسيل من اهمج: لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً من دون كتلة "التيار" النيابية الكبيرة

5
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من الغداء في إهمج في دارة المستشار السياسي أنطوان قسطنطين:

- جبيل تستحق أن تتمثَّل بفكر سياسي كبير وليس بأفكار صغيرة وإهمج من البلدات التي أعطت "التيار" الكثير

- جبيل أعطت "التيار" والجنرال ميشال عون الكثير وكل نواب "التيار" أعطوا جبيل بفضل قوة "التيار"

- مسؤوليتنا ألا نعيد البلد والمسيحيين إلى ما قبل ال1990 لأن العماد ميشال عون أتى كنقيض لمرحلة الحرب والميليشيات التي فعلت ما فعلته

- يريدون إعادتنا إلى زمن 1990-2005 حين تم تهميشنا وتعلمون أن جبيل والبترون وكسروان والمتن وغيرهما من المناطق حصلت على الفتات لأنها لم تكن ممثلة في شكل صحيح

- عندما عدنا إلى الدولة مع الجنرال ميشال عون أعدنا التوازن للبنان الذي لا يمكن أن يعيش من دونه


- بفضل عودة التوازن حصلت جبيل على طريق يصل ساحلها بقرطبا وساحلها بالعاقورة وساحلها بترتج وهذه طرق نُفِّذت وهناك أخرى تحتاج إلى عمل كطريق قرطبا – مزرعة السياد و"اللقلوق – العاقورة وترتج – بشعلة ودوما لكن هذه الطرق توقفت بسبب "17 تشرين"

- سدّ جنة تم الإعداد له بفضل قوة "التيار" ولم يُستكمل بالقوة المضادة للتيار وأنجز منه بقيمة 148 مليون دولار كان من المفترض أن ينتهي في العام 2018 وهذا السد يمكنه أن يعطي جبيل 100 ميغاوات كهرباء مجاناً لكن القوة المضادة للتيار التي تُوجت في "17 تشرين" هي التي أوقفته


- جبيل أخذت حقها بالخدمات في الكهرباء والمياه وهنا مسؤولية جان جبران أن يتحدث عنها وجبيل أخذت حقها في الإدارة فقدمت أفضل شبابها
-
- كل ذلك حصل بقوة كتلة نيابية وازنة وهذا حصل بفضلكم وبفضل أصواتكم

- أنتم من أوصلتمونا الى سُدة المسؤولية لنمثلكم ولنعمل من أجلكم ونؤمن حقوقكم ولم يأتِ أحد بقوته وفي كل حالة هناك أناس تدخل وتخرج لكن المهم أنَّ الحالة تُكمل طريقها وتُكمل حالة التيار الوطني الحر في إهمج وجبيل بكم


- لا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً من دون كتلة "التيار" النيابية الكبيرة فكل خدمة حصلت كانت بإسم التيار الوطني الحر وكل قانون أو كل طريق والكارثة أن نعيش في حال تفتت لنعود إلى مرحلة 1990 – 2005 وهذا ما يجب أن نتنبه لها فنائبٌ لوحده لا يستطيع أن يفعل شيئاً ويجب أن نتذكر ماذا فعلوا بنا في تلك المرحلة

- القوة بالجمع وليس بالتفرقة وأن يذهب كل شخص إلى زاروبه الخاص والفرق أن ميشال عون والتيار جمعانا في قوة واحدة لنكون أقوياء في هذا البلد

- أفضل شعارين رفعهما "التيار" هما لبنان القوي والرئيس القوي ومن يتهكمون على هذين الشعارين هم من يريدوننا أن نكون ضعفاء ومشتتين


- اليوم نشهد تصرفاً مافيوياً وما يحصل مع "التيار" ما هو إلا الفكر الميليشياوي والمافياوي نفسه ما قبل التسعينات وهو ما يحصل في إدارات الدولة وهناك من يُعاقب كل يوم في هذه الإدارات

- نحن لا نتألم من هكذا أداء فقد أمضينا 15 عاماً ورئيسنا في المنفى ونحن ينكل بنا ولكن نقول ذلك لنخبركم إلى أين يريدوننا أن نعود
- أطلب منكم ألا تضيعوا البوصلة والهدف فلا تدخلوا في الزواريب الصغيرة التي يريدون إعادتنا إليها

- هناك خياران في البلد لدى اللبنانيين والمسيحيين وكل ما يحصل تفتيت للقوة الأساسية والتي بسببها حققنا إنجازات وفي الوقت نفسه مُنعنا من تحقيق إنجازات أخرى ولو لم نكن أقوياء لم يكن ليحاربوننا

- لبنان يحتاج إلى تحرير من الفكر السياسي القابض على أموالكم وعليكم أن تختاروا في 2026 أي لبنان تريدون وأي تيار سياسي سيمثلكم: هل تريدون الأوادم أم السارقين؟!

- نحن "غصباً عنهم" "أوادم" ووطنيون فلا يمكن أن يجعلونا غير سياديين ولا يمكنهم محو تاريخنا وحاضرنا


- نحن الكتلة الوحيدة التي تقول لا للأجنبي ولذلك لسنا في الحكومة ويريدون أن يتخلصوا منا في الإنتخابات ولذلك يغرِّرون بالبعض ولذلك ستبقى طريقنا صعبة

- النيابة لوحدها بلا قيمة إن لم تكن بلا قوة جامعة


- نحن اليوم في إهمج وغداً في كل قرية من بلاد جبيل لنؤكد حضور التيار وفكره المتجذر ونقدم لجبيل أفضل ما لدينا وتتمثل بما تستأهله بفكر سياسي كبير وليس بأفكار صغيرة

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout